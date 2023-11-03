Şeyma Subaşı ilk defa çamaşır makinesi kullandı. Sosyal medyanın diline düştü

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile evlenen ve bu evliliği de kısa süren Şeyma Subaşı, çamaşır makinesini kullanmaya çalıştı. Subaşı'nın çamaşır makinesiyle imtihanı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Şeyma Subaşı ilk defa çamaşır makinesi kullandı. Sosyal medyanın diline düştü

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'yla boşandıktan sonra yaptığı her hareketle gündem olan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla yaptığı paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz aylarda bir ayrı bir barışık olduğu büyük aşkı Meedo ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, bu aşka da aradığını bulamadı.

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İLK DEFA ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANDI

Boşandıktan sonra partiden partiye koşan ünlü isim, ilk defa çamaşır makinesi kullanma deneyimi yaşadığını söyleyerek o anları paylaştı.

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KAPAĞI AÇAMADI

Çamaşır makinesini kullanmaya çalışan, kapağı açmak için büyük mücadele veren Şeyma Subaşı sosyal medyanın da diline düştü.

"KIZ TEK PARÇA İÇİN MAKİNE Mİ ÇALIŞTIRILIR"

Şeyma Subaşı'nın o hallerine yorum yağdı. Ünlü fenomene takipçileri "Kız tek parça için makine mi çalıştırılır?" yorumları da gecikmedi.


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