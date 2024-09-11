Şeyma Subaşı kısacık saçlarıyla görenleri şoke etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şeyma Subaşı kısacık saçlarıyla görenleri şoke etti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, son dönemde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Subaşı, en son bir fotoğraf çekimi sırasında kısacık saçlarıyla poz verdi ve bu değişimiyle şaşkınlık yarattı. Ancak daha sonra peruğunu çıkarttı.

Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, şu sıralar İstanbul'da bulunuyor. Eski eşinin düğün paylaşımlarını beğenmesiyle dikkat çeken Subaşı, Instagram hikayelerinin 1.2 milyon kişi tarafından izlendiğini duyurarak ilgi odağı oldu.

Subaşı, izlenme sayılarını takipçileriyle paylaşarak "Sabır" notunu eklediği bir video paylaştı. Bu paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Ardından, çekimlerden bir kare paylaşan Subaşı, siyah kısa saçlarıyla poz verdi ve bu değişim büyük yankı uyandırdı. Kısacık saçlı hali hızla gündem oldu.

PERUK ÇIKTI

Peruk takarak kısa saç imajını deneyen Subaşı, hemen peruğunu çıkararak saçlarının gerçek halini gösterdi.

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