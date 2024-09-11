Şeyma Subaşı kısacık saçlarıyla görenleri şoke etti

Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, şu sıralar İstanbul'da bulunuyor. Eski eşinin düğün paylaşımlarını beğenmesiyle dikkat çeken Subaşı, Instagram hikayelerinin 1.2 milyon kişi tarafından izlendiğini duyurarak ilgi odağı oldu.

Subaşı, izlenme sayılarını takipçileriyle paylaşarak "Sabır" notunu eklediği bir video paylaştı. Bu paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Ardından, çekimlerden bir kare paylaşan Subaşı, siyah kısa saçlarıyla poz verdi ve bu değişim büyük yankı uyandırdı. Kısacık saçlı hali hızla gündem oldu.

PERUK ÇIKTI

Peruk takarak kısa saç imajını deneyen Subaşı, hemen peruğunu çıkararak saçlarının gerçek halini gösterdi.