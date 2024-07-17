Şeyma Subaşı ve Galatasaray'ın yıldızı sabahlara kadar eğlendi

Kaynak: Sabah
Şeyma Subaşı ve Galatasaray'ın yıldızı sabahlara kadar eğlendi

Yeni sezon öncesi Bodrum'a tatile giden Barış Alper Yılmaz Şeyma Subaşı ile gecelere aktı.

2024 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği performansla herkesi mest eden Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray’ın yurda dönmesiyle birlikte takıma katılacak olan genç yıldız tatile çıktı.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum’da tatil yapan Barış Alper Yılmaz otelde Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı ile karşılaştı.

Derin bir sohbete dalan ikili arasında saatler ilerledikçe bir samimiyet oluştu.

İkili gece sonunda bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı’nın bu yakın halleri aşk dedikodularına sebep oldu.

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