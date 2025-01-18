Şeyma Subaşı'ndan şoke eden aşk itirafı

Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla yine gündeme geldi.

Şeyma Subaşı 2018'de iş insanı Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturmuş, bir yıl sonra da boşanmıştı.

Şeyma Subaşı gönlünü Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuş, üç ay sonra boşanmıştı. Şeyma Subaşı, şimdilerde Bali'de aşık olduğu Brezilyalı model Marlon Teixeira ile birlikte.

Subaşı, katıldığı programdaki 'Hayatında kaç kere aşık oldun?' sorusuna 'Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk... Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine aşık olduğumu sandım ama sıfır.' yanıtını verdi.

Subaşı, sözlerine 'Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer...' diyerek devam etti ve 'Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi.' diye konuştu.

Evlilik olaylarına artık inanmadığını dile getiren Şeyma Subaşı, 'Ruhum evli. O kişi ile evliyim. Ben öyle hissediyorum." dedi.