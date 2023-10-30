Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı'nda gelin olması gündem oldu

İlişkileriyle gündeme gelen ve yakın zamanda evliliği biten Şeyma Subaşı, Cadılar Bayramı için geline benzediği kostümle gündem oldu. Subaşı'nı görenler "Yine mi gelin oldu? Bıkmadı mi?" gibi yorumlarda bulundu.
30 Ekim 2023 Pazartesi
İlişkileriyle gündeme gelen ve yakın zamanda evliliği biten Şeyma Subaşı, Cadılar Bayramı için geline benzediği kostümle gündem oldu. Subaşı'nı görenler "Yine mi gelin oldu? Bıkmadı mi?" gibi yorumlarda bulundu.
İlişkileriyle gündeme gelen ve yakın zamanda evliliği biten Şeyma Subaşı, Cadılar Bayramı için geline benzediği kostümle gündem oldu. Subaşı'nı görenler "Yine mi gelin oldu? Bıkmadı mi?" gibi yorumlarda bulundu.