Ata Demirer'den seçim gündemine gönderme: Şeytan diyor ki...

Uzun bir süredir Çanakkale Bozcaada'da yaşayan Ata Demirer'den Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a seslenmesi sonrasında esprili bir paylaşım geldi.

Ünlü sanatçı, Instagram hesabından gündemi eleştirdi. Esprili tavrıyla tanınan Demirer, yaşanan olaylara isyan etti. Demirer paylaşımına Bursa Bülbülü filminden bir fotoğraf ekleyerek 'Şeytan diyo aday ol!' yazdı.



Paylaşım sonrası takipçilerinden destek mesajları yağdı. Kimi kullanıcılar aday olmasını istediğini belirtti.