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Ata Demirer'den seçim gündemine gönderme: Şeytan diyor ki...

Üst üste gelen seçim açıklamalarıyla gündem bir anda alevlendi. Bazı ünlü isimler gündeme dair paylaşımlarda bulundu. Bu isimlerden biri de Ata Demirer oldu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 08:22
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''Şeytan diyor ki...'' Ata Demirer seçim gündemine gönderme yaptı

Ata Demirer'den seçim gündemine gönderme: Şeytan diyor ki...
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Uzun bir süredir Çanakkale Bozcaada'da yaşayan Ata Demirer'den Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a seslenmesi sonrasında esprili bir paylaşım geldi.

Ünlü sanatçı, Instagram hesabından gündemi eleştirdi. Esprili tavrıyla tanınan Demirer, yaşanan olaylara isyan etti. Demirer paylaşımına Bursa Bülbülü filminden bir fotoğraf ekleyerek 'Şeytan diyo aday ol!' yazdı.


Paylaşım sonrası takipçilerinden destek mesajları yağdı. Kimi kullanıcılar aday olmasını istediğini belirtti.

 

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