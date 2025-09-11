Seyyar dişçiler Nevşehir’de enselendi: Malzemeler şoke etti!

Nevşehir’de seyyar dişçilik yapan iki şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Araçta dişçilik malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başdere köyünde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, durdurulan bir aracın sürücüsünün şüpheli davranışları üzerine araçta arama yaptı. Aramada, diş yapımında kullanılan 117 damak dişi, 600 g. kromopan (kalıp malzemesi), 1 diş aynası, 150 g. diş temizleme tozu, 1 diş mili, 1 parça diş mumu, 3 ağız kaşığı, 2 karıştırma kabı, 1 ağız kelpeteni, 40 gr. likit, 1 diş sökücü, 1 şişe ağrı kesici sprey, 1 diş dinamosu, 1 şişe soğuk tamir likiti, 31 dinamo ucu, 1 şişe damak parlatıcı, 12 ağız ölçü kaşığı, 1 şişe diş yapıştırıcısı ve 300 g. alçı bulundu.

Ürgüp Cumhuriyet Savcısının talimatıyla başlatılan soruşturmada, araç sürücüsü A.Ç. ve yolcu B.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

