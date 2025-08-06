Şehrin ortasında güpegündüz define ararken enselendiler

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine yakın bir alanda izinsiz kazı ihbarı üzerine Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri operasyona başladı.

Yapılan takip sonucu H.D., E.Ö., C.G. ve Ş.Y. adlı şahısların dedektör ve çeşitli kazı aletleriyle kaçak kazı yaptığı belirlendi.

Gündüz vakti izinsiz kazı yapan şüpheliler yakalandı. Ele geçirilen dedektör, kazma, kürek ve lamba gibi malzemelere el konuldu.

Tarihi esere ulaşamayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından “tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapmak” suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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