Şehrin ortasında güpegündüz define ararken enselendiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şehrin ortasında güpegündüz define ararken enselendiler

Zonguldak’ta 4 kişi, ilçe merkezinde gündüz dedektörle define ararken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine yakın bir alanda izinsiz kazı ihbarı üzerine Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri operasyona başladı.

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Yapılan takip sonucu H.D., E.Ö., C.G. ve Ş.Y. adlı şahısların dedektör ve çeşitli kazı aletleriyle kaçak kazı yaptığı belirlendi.

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Gündüz vakti izinsiz kazı yapan şüpheliler yakalandı. Ele geçirilen dedektör, kazma, kürek ve lamba gibi malzemelere el konuldu.

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Tarihi esere ulaşamayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından “tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapmak” suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi’ne gönderildi.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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