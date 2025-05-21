Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı! Ölümü sonrası saçlarını kazıtmıştı

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs'ta yaşamını yitirmişti. Ölüm haberiyle yıkılan ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun saçlarını kazıttığı konuşuluyordu. Aksu'nun son hali ortaya çıktı.

RENGİ VE MODELİ DİKKAT ÇEKTİ

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın aktardığına göre, Aksu bu kaybın ardından gözyaşlarına boğulmuş ve daha sonra da saçlarını kazıtmıştı.

İddialara göre saçlarını eline aldığı makine ile kestiği öğrenilen Sezen Aksu'nun hem saçlarının rengi hem de modeli görenleri şoke etti.