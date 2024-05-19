Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında konuştu: Benden ikinci Reza Zarrab davası çıkmaz

Kara Para Aklama suçlaması ile tutuklandığı ABD’de itirafçı olan ve Türkiye’nin gündemine oturan Sezgin Baran Korkmaz, Washington’da düzenlenen Türk Günü yürüyüşünde görüntülendi.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, canlı yayında o anları ve Korkmaz ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

Paksoy'un açıklamaları şu şekilde:

“‘2 AY SONRA TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM' DEDİ"

"Bugün arkamda biraz önce izleyicilerimizin görmüş olduğu gibi Türk Günü Yürüyüşü var. Bu gördüğünüz görüntüler en baştaydı. Görüntüsünü aldım. Sordum kendisine sizi Türkiye'de görmeyi bekliyorduk. 2 ay sonra dedi. '2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim' dedi ve ayrıldı. Herhangi bir şekilde gizlenme, kaçma derdi yoktu. Hemen orada insanlarla muhabbet ediyordu. Direkt içindeydi kalabalığın. Kendisi burada gayet rahat dolaşıyordu. Çok keyifliydi. Ben yanına gidip sorduğumda da gülerek, kahkaha atan bir insan profili verdi."

“DAVA BİTMEDEN ABD'DEN YURT DIŞINA ÇIKIŞI MÜMKÜN OLMAYABİLİR”

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir de, "İki ayrı yargılama ayağı var. Sezgin Baran Korkmaz bir süredir sosyal medyada konuşuyor. İddiası şu: Benim ABD devletine ödemem gereken borç var. Mahkeme bir yıl sonra biter. O dava bitmeden ABD'den yurt dışına çıkışı mümkün olmayabilir. Türkiye'den çıkışı çok olay oldu. Avustralya'da yakalandı. Hem Türkiye hem ABD iadesini istedi. ABD'de bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Türk Günü yürüyüşüne bile isteye gitmiş gibi duruyor" diye konuştu.

"BENDEN İKİNCİ REZA ZARRAB DAVASI ÇIKMAZ"

Canlı yayında konuşan Sezgin Baran Korkmaz ise şu ifadeleri kullandı:

“Benim hakkımda ABD'de gizli yürütülen herhangi bir soruşturma yok. Benden ikinci Reza Zarrab davası çıkmaz. Ben o memlekete yaptığım hizmeti memleketimin topraklarına ayağımı bastığımda döndüğümde anlatacağım. Benim alnım ak olmazsa ben bu sokağa çıkamazdım. Binlerce insan çalıştırdım, alnımızın akıyla hesap verdik, alnımın akıyla da memleketime döneceğim.

“TÜRKİYE'DEN FİRAR ETMEDİM”

Türkiye'den firar etmedim. Ben yurt dışındayken benim hakkımda yakalama kararı çıktı. Ben Türkiye'deyken hakkımda bir yakalama kararı ya da yurt dışı yasağı yoktu. Benim avukatlarım 2020 Mayıs ayında Türkiye'deki mahkeme "Müvekkilim hakkındaki tutuklama kararını kaldırın, müvekkilim ülkesine gelip ifade versin" dedi. Mahkeme bunu kabul etmedi üst sınır 5 yıl olmasına rağmen.

“ÜLKEME DÖNMEK İÇİN TÜM HUKUKSAL MÜCADELEMDEN SONUÇ ELDE EDİLEMEYİNCE ABD'YE İADEM OLDU”

Ben Avusturya'dayken Türkiye'deki MASAK raporunu baz alarak ABD hakkımda bir yakalama kararı çıktı. Avusturya'daki yakalama kararından dolayı orda 1 yıl yargılanmam devam ettikten sonra ülkeme dönmek için yapmış olduğum tüm hukuksal mücadelemden sonuç elde edilemeyince ABD'ye iadem oldu. Burada ABD'deki yargılamam bitip eğer ki karar para aklama suçlamasından jüri önünde suçsuz bulunduktan sonra ülkeme döndüğüm zaman ülkemde de aynı suçtan iki kez yargılanamazsınız.”

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Utah eyaletinde ‘vergide sahtecilik’ suçlamasıyla ceza alan bir şirketle ilişkisi olduğu ortaya çıkan Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de de ‘kara para aklama’ suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütüldüğü sırada 2020 yılının aralık ayında yurt dışına çıkmıştı.

Sahip olduğu 6 şirket üstünden 132 milyon dolar kara para akladığı gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Korkmaz, Avusturya'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Korkmaz, “Haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı yaptığı ve 1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı" iddialarıyla ABD’de açılan dava kapsamında tutuklanmıştı.

İtirafçı olan Korkmaz 2023 yılının ağustos ayında tahliye edilmişti.