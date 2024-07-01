SGK dediğini yaptı hemen kontrol edin. Binlerce kişinin sigortası yandı

Düzenleme: Kaynak: AA
SGK dediğini yaptı hemen kontrol edin. Binlerce kişinin sigortası yandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılında yapılan denetimlerde, 1533 iş yerinin sahte olduğu belirledi, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen 88 bin 455 kişinin sigortalılığı iptal etti.

Kaçak istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerine tüm hızı ile devam eden SGK, Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu üzerinden çalışmalarına devam ediyor.

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2023 sene kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu iller başta olmak üzere tüm Türkiye'de toplam 101 bin 794 denetimde, 1533 iş yerinin sahte olduğu belirlendi. 88 bin 455 kişinin usulsüzlük yaparak çalışmadığı halde sigorta priminin ödendiği ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı çalışan gösterildiği belirlendi.

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PRİMLER SİLİNDİ, MAAŞLAR GERİ ALINDI

Usulsüz şeklide sigortalı gösterilenlerin sigortalılığını iptal eden kurum, sahte olduğu belirlenen hizmetleri sildi. Bağlanan aylıklar da iptal edildi. Yatırılan maaş ve diğer ödemeler de faizi ile birlikte geri alındı.

Sahteciliğin belirlenen iş yerlerine de yaptırımlar uygulayan SGK, baştan beri sahte olduğu belirlenen iş yerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve iş yeri sicil numarasını iptal etti. Teşvik ve desteklerden yersiz yararlanan şirketler de belirlenerek gecikme cezası ve gecikme zammıyla bu destekler geri tahsil edildi.

SAHTE SİGORTALILIK EN ÇOK EŞ DOST ŞİRKETLERİNDE YAPILIYOR

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada, sahte iş yeri ve sahte sigortalılığın sosyal güvenlik sisteminin kronik sorunlarından biri olduğunu belirtti.

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