SGK düzenlemesi Resmi Gazete'de: Muayene ücretlerine yüzde 50 zam

Resmi Gazete'de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişikliğe göre vaka başı muayene ücretlerine zam geldi. Ayrıca tıbbi malzeme bedelleri de artırıldı.

SGK düzenlemesi Resmi Gazete'de: Muayene ücretlerine yüzde 50 zam

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğdeki düzenlemelere göre, "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi"nde yer alan vaka başı muayene tutarları arttı.

Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapılarak, yeniden düzenlenmesine karar verildi.

TÜM İŞLEMLERDE ÜCRET ARTIŞI

"Hizmet Başı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artış yapıldı.

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