SGK İl Müdürlüğü'nde yangın

SGK Sivas İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

KAYNAK: İHA
SGK İl Müdürlüğü'nde yangın

Sivas’ta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Yangın, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan Sivas SGK İl Binası'nın çatısında çıktı.

6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Çatıdan yoğun dumanların yükseldiğini görenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından inceleme başlatıldı.

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