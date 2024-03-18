SGK o emeklilikleri iptal ediyor Devlet maaşları faizi ile geri alıyor

Yurt dışında çalıştığı halde aynı tarihlerde kendini Türkiye'de çalışmış gibi göstererek sigorta yaptıran gurbetçilerin başı dertte. SGK binlerce EYT'li arasında sahte sigorta işlemi yapanları ayıklamaya başladı. Bu inceleme kapsamında yüzlerce gurbetçinin de emeklilikleri iptal edilerek, ödenen emekli maaşlarının geri alınacağı konusunda kendilerine bilgilendirme mektupları gönderildi.

Türkiye'nin işçi sağladığını Avrupa ülkeleri ile yapılan ikili anlaşmalar ile birlikte yurt dışında yaşayan kadınlar 18 yaşları ile birlikte sigortalı sayılarak emekli olma hakkı verilmişti. Sigorta girişleri yurt dışında oldukları ve 18 yaşına girdikleri tarih olarak alınarak bu süreleri borçlanmalarının önü açılmıştı. Ancak bu süre emekli olmaları için yeterli olmayan kişilerin Türkiye'de de sigortalı çalışarak tamamlamaları beklenmişti. Bu kapsamda birçok gurbetçi kadın kendilerini sigortalı bir işte çalışıyor göstererek, diğer yılları borçlanma yolunu tutmuştu.

DEVLET ÖDENEN MAAŞLARI FAİZİYLE GERİ ALIYOR

Ancak SGK'nın yaptığı incelemenin sadece yurt dışındaki vatandaşları değil tüm Türkiye'de çalışmadığı halde sigorta yaptırarak 'Sahte hizmet kazandırılması" suçu işleyen kişilere yönelik olduğu vurgulandı. Bu kişiler emekliliklerinden olduğu gibi bir yıl içinde aldıkları tüm emekli aylıklarını ödememeleri halinde aynı borcu faizi ile birlikte ödemek zorunda kalıyor.

Başta gurbetçi kadınlar olmak üzere SGK birçok emeklilik işlemini cinsiyete yaşa ve yaşadığı ülkeye bakmaksızın incelemeye aldı. Sigorta yapılan şirketlerin adresleri incelendiğinde, boş arazi ya da çok önceden kapanmış şirketlerin adres gösterildiği belirlendi.

SGK KESİNTİSİZ 3YILDIR KAYITLARI İNCELİYOR

Emekli maaşları kesilen kişilerin sayısının oldukça yüksek olduğu, tespitler sonucunda bu sayının daha da artacağı ifade ediliyor.

SGK yetkilileri, 2021 yılında yayımlanan bir genelge ile, sahte işyerlerinde çalıştığı tespit edilen kişilerin emekli maaşlarının iptal edilmeye başlandığı ve bu kişilere ödenen maaşların da geri alınmaya başlanacağını bildirdi. Emeklilik iptalleri sadece yurt dışına ait olmayıp, Türkiye’de yaşayanlar için de geçerli olduğunun altı çildi.

SGK yetkililerin bilgilendirmesine göre “Sahte hizmet kazandırılması” olarak tespit edilen emeklilik işlemlerinin çoğunluğunun “emeklilik danışmanları” adı altında hizmet veren ve sigorta yapılması için şirket sağlayan yasa dışı şirketler tarafından yapılıyor.

SGK incelemelerinde çeşitli avukatlık ve danışmanlık şirketleri de dahil olmak üzere pek çok işletme ve kişinin, işçi çalıştırmadıkları halde SGK’ya bildirimde bulundukları ve sigorta ödemesi yaptıkları belirlendi.

SAHTE İŞYERİ DOLAYISIYLA AYLIĞI KESİLENLER NE YAPMALI?

Bu durumda, önce SGK’ye itiraz dilekçesi yazılmalıdır. İtiraz dilekçesine gelen cevapta, maaşın kesileceği ve alınmış olan maaşın geri alınacağı bildirilirse, doğrudan SGK Müdürlüğü ile kişisel bir görüşme yapılarak, sahte işyerinde gösterilen günler için başka bir çare olup olmadığı sorulabilir. İlgili SGK müdürlüğünde bir çözüm ortaya çıkmazsa, SGK ve iş hukukunu iyi bilen bir avukat aracılığı ile itirazda bulunulmalıdır. Ancak bu durumlarda sigortalının kusuru tespit edilirse, yine de maaş kesilir ve alınan emekli maaşı de geri ödenir.