SGK uzmanı kağıdı kalemi alıp zamlı emekli maaşlarını tek tek hesapladı

16 milyon emeklinin gözü, yıl sonu maaşlara gelecek zamma çevirdi. Emekli maaşlarında belirleyici olan 5 aylık enflasyon yüzde 14,58 olarak çıkmıştı. Son 1 aylık verinin eklenmesi ile maaşlar tam anlamıyla belirlenmiş olacak. SGK Uzmanı İsa Karakaş, kağıdı kalemi çıkararak ‘refah payı’ hariç ve dahil hesaplamalarını açıkladı. Karakaş, yüzde 14,58’e göre “maaşı 15.400 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi kasım ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmese dahi bugün itibarıyla maaşı en az 17 bin 645 TL’ye yükselmiştir.” dedi.

KARAKAŞ TEK TEK HESAPLADI

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki “Emeklilerin zammına son bir adım kala muhtemel güncelleme” başlıklı yazısında emeklilere gelecek zamlı maaşı ‘refah payı’ hariç şeklinde hesapladı. Karakaş, “Kök maaşı 15.400 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi kasım ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmese dahi bugün itibarıyla maaşı en az 17 bin 645 TL’ye yükselmiştir. Başka bir örnek olarak kök maaşı 11.000 TL olan bir emeklinin aynı şekilde kasım ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 12 bin 604 TL maaşa hak kazanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

İsa Karakaş, SKK ve Bağ-Kur emeklilerine %16,5 civarında güncelleme yapılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtirken, ök maaşı düşük olan emeklilerin taban aylıklarının en fazla 15 bin TL seviyesine çekileceğini öne sürdü.

REFAH PAYI NEDİR?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirildi. Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktar olarak ta biliniyor.