SGK uzmanı net konuştu. 21 bin lira olacak

Eylül ayında asgari ücrete yapılması planlanan 4.000 TL'lik ara zam tartışmaları giderek alevleniyor. Uzmanlar, mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında bu güncellemenin zorunlu olduğunu belirtirken, hükümetten gelen çelişkili açıklamalar, belirsizliği daha da derinleştiriyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Eylül ayında yapılacak bir ara zamın kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek, asgari ücretin 4.000 TL artışla 21.000 TL'ye ulaşacağını öngörüyor. Ancak bu öngörüler, hükümetin henüz net bir karar vermemiş olması nedeniyle tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Hükümet kanadından gelen karışık sinyaller, kamuoyunda belirsizlik yaratırken, çalışan kesimi bu zam kararını sabırsızlıkla bekliyor.

HÜKÜMETTEN KARMAŞIK SİNYALLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Türkiye'de asgari ücret düşük değil" şeklindeki açıklamaları, milyonlarca asgari ücretlinin tepkisini çekti. Hükümetin farklı kaynaklarından asgari ücrete zam yapılmayacağı yönünde net açıklamalar gelse de, uzmanlar bu durumun değişebileceğini öne sürüyor.

Enflasyon oranlarının artışı ve gelir dağılımındaki büyük uçurum, asgari ücretle geçinen vatandaşların üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. TÜİK verilerine göre, gelir dağılımındaki fark 15 katı aşmış durumda ve bu durum, düşük gelirli kesimlerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin bu gelir uçurumunda önemli ölçüde eridiğini belirterek, zam yapılmaması halinde özel sektör çalışanlarının da büyük mağduriyet yaşayacağını vurguluyor.

Karakaş, Eylül ayında yapılacak bir düzeltme zammının zorunlu olduğunu ifade ederek, bu zammın asgari ücreti en az 4.000 TL artırarak 21.000 TL seviyesine çıkarabileceğini öngörüyor. Ancak hükümetin resmi açıklamaları ve kulislerde dolaşan bilgiler, bu konuda net bir sonuca ulaşmayı zorlaştırıyor. Milyonlarca işçi, Eylül ayını beklerken asgari ücretin geleceği üzerindeki belirsizlik devam ediyor.

Ocak ayında yapılan yüzde 49'luk zamla 17 bin TL’ye yükseltilen asgari ücretin alım gücü, yılın ilk 7 ayında 14 bin TL seviyelerine kadar geriledi. Hükümetin zam yapılmayacağı yönündeki açıklamalarına rağmen, geçim sıkıntısı yaşayan çalışanlar arasında ara zam beklentisi giderek artıyor.

2022 ve 2023 yıllarında olduğu gibi, bu yıl da ara zam yapılmasını uman asgari ücretliler, 2025 yılına kadar bu ekonomik şartlara dayanmanın zor olacağını dile getiriyor. Ankara kulislerinden gelen bilgiler ise, her ne kadar zam yapılmayacağı söylense de, yıl sonu öncesinde asgari ücrete ek zam yapılabileceği yönünde spekülasyonları artırıyor.

ALİ TEZEL'DEN ASGARİ ÜCRET YORUMU

SGK uzmanı Ali Tezel'in, Eylül ayında asgari ücrete yapılması muhtemel 3.000 TL'lik ek zam sinyalini vermesi, çalışan kesimde olumlu bir beklenti yarattı. Temmuz ayında beklenen ancak gerçekleşmeyen zam, işçi camiasında hayal kırıklığı yaratmıştı. Tezel, ekonomik koşulların iyileşmesi durumunda hükümetin bu yönde bir adım atarak emekçilerin üzerindeki mali baskıyı hafifletebileceğini belirtti.

Hükümet, işçilerin satın alma gücünü artırmayı ve enflasyon oranlarındaki düşüşü göz önünde bulundurarak asgari ücrete zam yapmayı değerlendiriyor. Tezel'in bu öngörüsü, asgari ücretle geçinen vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyet ve umut dalgası yarattı. Ekonomik istikrarı sağlamayı ve işçilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan hükümetin alacağı kararlar, kamuoyunda merakla bekleniyor.