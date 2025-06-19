SGK Uzmanı Özgür Erdursun bombayı patlattı! Asgari ücreti kuruşu kuruşuna bilmişti…

Milyonlarca asgari ücretle çalışanın merakla beklediği ‘asgari ücret ara zam gelecek mi?’ sorusuna SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan yeni tahmin geldi. Erdursun, ara zamma ilişkin, “Tüm bu değerlendirmeler ışığında as­gari ücrete zam yapılmayacağını düşü­nüyorum” dedi.

GÖZLER ARA ZAMMA ÇEVRİLDİ

Açlık sınırı 24 bin TL’ye gelerek asgari ücreti solladı. Açlık sınırı altında maaş alan milyonlarca kişi ise ara zamma umut bağlamıştı. 2022 ve 2023 senelerin­de asgari ücrete yılda bir kez zam yapı­lırken, son olarak 2024’de sadece ocak ayında zam yapıldı, temmuz ayında ara zam gelmemişti.

"ÇOK YÜKSEK OLMAZ"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise ara zam sorularına yanıt verdi. Erdursun, “eğer hükümet temmuzda bir ara zam kararı alırsa, bu ihtimal çok az ancak oranın çok yüksek olması mümkün olmaz” dedi.

"ZAM YAPILMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Artış olmaması durumunda diğer ücretlerde de artışın olma olasılığının çok az olduğunu söyleyen Erdursun, asgari ücretlileri üzecek haberi verdi. Erdursun, “Tüm bu değerlendirmeler ışığında as­gari ücrete zam yapılmayacağını düşü­nüyorum...” dedi.

ERDOĞAN KAPIYI KAPATMIŞTI

Son olarak Erdoğan dünkü grup toplantısında asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusuna ‘Söyledim ya” diyerek kapıyı resmen kapatmış oldu.