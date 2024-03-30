SGK uzmanından net açıklama. Emekli maaşında tepe rakam belli oldu

Ocak ayında yüzde 49.25 oranında zam alan emekliler yine de geçim sıkıntısından kurtulamadı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'de kalırken zaten diğer emeklilere göre düşük aylık alan SGK ve Bağ Kur emeklilerinin aldığı zam da kısa süre içinde eriyip gitti.

Emekliler seyyanen zam beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında Temmuz'da yapılacak zamları işaret ederek gerekli düzenlemenin yapılacağını söyledi. Ekonomistlerden ise Temmuz zammına kadar geçen süre içinde emekli maaşlarından 5 bin lira kadar paranın buhar olacağını belirterek milyonlarca emeklinin Temmuz'da yapılacak düzenlemeye kadar dayanamayacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Temmuz emekli zamlarının 6 aylık enflasyon verileri ışığında yeniden düzenleneceğini söylemesinin ardından SGK uzmanları da son verilere göre Temmuz zammını hesaplamaya başladı,.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

En son açıklama canlı yayına katılan SGK uzmanı Murat Bal'dan geldi. Murat Bal bir hesaplama yaparak Temmuz ayında en düşük emekli maaşının kaç liraya denk geleceğini açıkladı.

SGK uzmanı Murat Bal açıklamasında, “Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL... 6 aylık enflasyon tahminimiz iki şekilde. Biri yüzde 33 oranında bir zam yapılması durumunda refah payıyla birlikte emeklinin maaşı 13 bin 300 olarak gelir. Yüzde 43 oranında yapılması halinde ise 14 bin 300 TL gelir. Bana göre emekli maaşı 13 bin 300 lira ile 14 bin 300 lira arasında bir rakamda olması gerekiyor” diye konuştu.