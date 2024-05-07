SGK ve İŞKUR’dan TÜBİTAK ile işbirliği protokolü

Işıkhan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, TÜBİTAK’ta düzenlenen bir törende "Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü"nü imzaladılar.

Işıkhan, teknolojinin hızlı ilerleyişine ve dijital çağın kamu hizmetlerine etkisine dikkat çekti. İŞKUR’un dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynadığını ve vatandaşların çevrim içi hizmetlere erişimini kolaylaştırdığını vurguladı.

TÜBİTAK ile yapılan işbirliği sayesinde, İŞKUR’un hem yapay zeka destekli sistemlerinin geliştirilmesi hem de istatistiksel altyapısının güçlendirilmesinin yanı sıra, yazılım altyapısının genişletilmesi ve tüm yazılım ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Ayrıca, 2024 Emekliler Yılı kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu ile TÜBİTAK arasında ortak projeler planlanıyor.

Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın dijital dönüşümde öncü rol oynadığını ve kamu hizmetlerinin erişilebilirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti. İmza töreninin ardından, Işıkhan ve Kacır, SGK ve İŞKUR’un TÜBİTAK ile işbirliği içeren protokolü imzalayarak, bu işbirliğinin resmileştiğini duyurdular.