SGK yeni açıklama yaptı. Emekli maaş günü değişti mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının tarihinin değiştiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

SGK yeni açıklama yaptı. Emekli maaş günü değişti mi?

Haber Global'de yer alan bilgilere göre, emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar. SGK, maaş takviminin değiştiğine yönelik iddiaları yalanladı.

SGK'dan yapılan açıklamada, "7 Kasım 2023 tarihli, emekli maaşlarının değiştiğine ilişkin haberlerin bazı basın yayın organlarında yer almasıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

​Her ne kadar ilgili haber başlığında emekli maaş tarihlerinin değiştiğinden bahsedilse de emeklilerimizin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edeceklerdir.

Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.
Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.

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