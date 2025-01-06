SGK'dan binlerce emekliye kara haber! Tebligat gönderildi. Seyyanen zam bekliyorlardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik primlerinde usulsüzlük şüphesi bulunan on binlerce kişiye tebligat gönderdi. Emeklilerin, belirtilen sürede başvuru yapması gerektiği bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılına girer girmez on binlerce emekliye tebligat gönderdi. Gönderilen tebligatlar, emeklilik sürecinde prim ödemelerinde, sigorta başlangıç tarihlerinde veya prim gün sayılarında usulsüzlük şüphesi bulunan kişiler için düzenlendi. SGK, bu şüpheli dosyaları detaylı bir şekilde incelemeye aldı.

Tebligatlarda, ilgililerin 3 iş günü içinde bağlı bulundukları SGK ilçe müdürlüklerine başvurması gerektiği belirtiliyor. Başvuru sırasında, söz konusu usulsüzlük iddialarına dair beyan ve belgeler talep edilecek.

SGK, yapılan incelemelerde mevzuata aykırı bir durum tespit ederse, kişinin emekliliğini iptal edebilecek ve geçmişte ödenen emekli maaşlarının geri alınmasına karar verebilecek.

KAPSAMLI DENETİM BAŞLATILDI

Emeklilik sürecindeki usulsüzlük şüpheleri, genellikle sigorta başlangıç tarihi, prim ödeme gün sayısı ve sigorta ödemeleriyle ilgili hatalı ya da sahte bildirimlerden kaynaklanıyor. Bu durum, geriye dönük denetimleri de kapsayan geniş bir incelemeyi beraberinde getiriyor. SGK, emeklilik haklarını savunmak adına kapsamlı bir denetim süreci başlatmış durumda.

Tebligatı alan emeklilerin belirtilen başvuru süresi içinde, ilgili SGK müdürlüklerine giderek gerekli belgelerle birlikte ifade vermeleri önemli. Usulsüzlük tespit edilmediği takdirde, emeklilik hakları ve ödemeler devam edecek. Ancak, mevzuata aykırı durumların ortaya çıkması halinde, emeklilik iptali ve geçmiş maaşların iadesi gibi durumlar gündeme gelebilir.

Uzmanlar, sürecin doğru bir şekilde işleyebilmesi ve hak kayıplarının yaşanmaması adına emeklilere dikkatli olmalarını, gerekirse hukuki destek almalarını öneriyor. Belgelerin eksiksiz hazırlanması ve başvuru sürelerine riayet edilmesi büyük önem taşıyor.

SGK'nın bu denetimleri, emekli maaşlarıyla ilgili usulsüzlüklerin önlenmesi ve sosyal güvenlik haklarının korunması açısından kritik bir öneme sahip. Ancak, sürecin doğru işleyebilmesi için emeklilerin de haklarını savunması gerekiyor.