SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz. Dikkat

Kaynak: Habertürk
SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz. Dikkat
Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılan fazla primler toplu para olarak iade alınabiliyor. İşte detaylar….

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir detay ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan paranızı geri alabilirsiniz.

Birden fazla işverene bağlı çalışanlar fazladan yatırılan primleri SGK’dan geri alabilirler.

Eğer SGK’ya bildirilen kazançların toplamı azami prime esas kazanç tavanını aşarsa isteyene para iadesi yapılabiliyor.

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Aynı anda birden fazla işte çalışması nedeniyle SGK’ya bildirilen kazançlar toplamı azami prime esas kazanç tavanını aşarsa, tavanı aşan kazanç

İADE NASIL YAPILIR?

Kişi SGK’ya yazı olarak prim iadesi için başvuru yapması gerekiyor. Başvurular işyerinin bağlı olduğu SGK’ya bağlanıyor.

Sosyal Güvelik Kurumu ise dilekçenin verildiği tarihin ayında iade işlemini yapar.

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