Shakhtar efsanesinden Arda Turan'a övgüler!

Kaynak: Haber Merkezi
Shakhtar efsanesinden Arda Turan'a övgüler!

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in efsane futbolcularından ve kaleci antrenörü Andriy Pyatov açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbol adamı, takımın yeni teknik direktörü Arda Turan için de övgü dolu sözler sarf etti.

Shakhtar Donetsk'in efsane kalecisi Andriy Pyatov, takımın yeni teknik direktörü Arda Turan için methiyeler düzdü. Şu anda kulüpte kaleci antrenörü olarak görev yapan Pyatov, "Bu teknik kadroya katılmak çok kolay oldu. Bana saygı duyuyorlar, ben de herkese saygı duyuyorum. En önemlisi de ortak bir fikirde buluşmamız. Teknik ekip olarak aynı futbol anlayışına sahibiz" dedi.

"ARDA TURAN MESAJI VERİYOR"

Pyatov, Arda Turan'ın oyunculara aktarmaya çalıştığı temel mesajın hırs ve özgüven olduğunu vurguladı: "Turan'ın oyunculara sahada kendi bölgeleri için savaşmaları gerektiğini anlatmak gibi net bir hedefi var. Futbol sadece yetenek değil; güç, istek ve mücadele de gerekiyor. Bu mesajı net bir şekilde veriyor."

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"BU ANLAYIŞI BİLİYOR"

Tecrübeli antrenör, Shakhtar'ın genlerinde zaferin olduğunu belirterek, "Shakhtar bir zafer makinesidir. Üçüncülük bize yetmez. Takım kupalara ve galibiyetlere aç olmalı. Arda Hoca da bu anlayışı çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Arda Turan, mayıs ayında Shakhtar ile iki sezonluk sözleşme imzalamıştı. Ukrayna ekibi, Avrupa Ligi'nde 10 ve 17 Temmuz'da Ilves karşısında sahne alacak.

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