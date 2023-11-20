Shakira hakkında mahkeme kararını verdi. Suçlamaları kabul etti. Cezası belli oldu

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da vergi kaçırma iddiasıyla hakkında açılan davada suçlamaları kabul ederek anlaşma yoluna gitti. 2012 ile 2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliyeden 14,5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira, 2,9 milyon Euro cezayı da ödemeyi kabul etti.

KAYNAK: AA
Shakira hakkında mahkeme kararını verdi. Suçlamaları kabul etti. Cezası belli oldu

Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte olduğu dönemde Barselona'da yaşayan Shakira, ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.

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Savcılık, Shakira'yı vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, farklı ülkelerdeki şirketlere aktarmakla suçlamıştı.

Kolombiyalı şarkıcı Shakira lakaplı Isabel Mebarak Ripoll, İspanya'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası istenen vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul ederek, anlaşma yoluna gitti.

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14,5 MİLYON EURO KAÇIRMAKLA SUÇLANIYORDU

Barselona İl Mahkemesinde bugün başlayan davaya gelen Shakira'yı kalabalık bir basın grubu takip etti. Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilerde, İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak, 2012 ile 2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliyeden 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 2,9 milyon Eurocezayı da ödemeyi kabul ederek, anlaştığı bildirildi.

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8 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Normal şartlarda, 117 kişinin tanık olarak yazıldığı davanın 12 duruşma olarak sürmesi öngörülüyordu. Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte olduğu sırada bir dönem Barselona'da yaşayan Shakira, ülke yasalarına göre 183 günden fazla burada ikamet ettiği için vergi mükellefi olmuştu.

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Savcılık, Shakira'yı, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktarmakla suçlamıştı. Shakira hakkında savcılık 8 yıl 2 ay hapis ve toplamda 23 milyon avroya yakın para cezası talep ediyordu.

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