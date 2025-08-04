Shaq Antalya’yı salladı: DJ Diesel sahneyi ateşe verdi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Shaq Antalya’yı salladı: DJ Diesel sahneyi ateşe verdi!

Basketbol efsanesi Shaquille O'Neal, Antalya’nın Serik ilçesinde “DJ Diesel” adıyla sahne aldı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Otel sahnesinde 2 Ağustos akşamı NBA'in en büyük efsanelerinden biri olan Shaquille O'Neal, DJ performansı sergiledi. Basketbol sahalarından sonra elektronik müzik sahnesinde de devleşen Shaquille O'Neal, "DJ Diesel" sahne adıyla enerjisi yüksek dubstep ve trap setleriyle hayranlarıyla buluştu.

Tomorrowland, EDC Las Vegas ve Lollapalooza gibi dünyanın önde gelen festivallerinde sergilediği yüksek enerjili setlerle büyük beğeni toplayan Shaquille O'Neal, her setinde izleyicilere müzik fırtınası yaşattı.

Shaq Antalya’yı salladı: DJ Diesel sahneyi ateşe verdi!

Shaq Antalya’yı salladı: DJ Diesel sahneyi ateşe verdi!

Shaq Antalya’yı salladı: DJ Diesel sahneyi ateşe verdi!

Shaq Antalya’yı salladı: DJ Diesel sahneyi ateşe verdi!

Shaq Antalya’yı salladı: DJ Diesel sahneyi ateşe verdi!

Shaq Antalya’yı salladı: DJ Diesel sahneyi ateşe verdi!

Shaq Antalya’yı salladı: DJ Diesel sahneyi ateşe verdi!

Shaq Antalya’yı salladı: DJ Diesel sahneyi ateşe verdi!

Shaq Antalya’yı salladı: DJ Diesel sahneyi ateşe verdi!

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