FC Basel, İsviçre Süper Ligi’nde zafer yürüyüşünü sürdürüyor. Son yedi maçını kazanan ekip, deplasmanda Lugano’yu 5-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Mücadelenin 42. dakikasında Ajeti’nin kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalan Basel, buna rağmen ikinci yarıda adeta patlama yaşadı.

Xherdan Shaqiri, 48. ve 57. dakikalar arasında sadece 9 dakikada üç gol atarak Lugano savunmasını çaresiz bıraktı. İlk golünü sol ayağıyla ceza sahası dışından ağlara gönderen Shaqiri, ikinci golde rakip ceza sahası önünde kaptığı topla kaleciyi aşan harika bir aşırtma vuruş yaptı. Hat-trick ise altı pas çizgisi üzerinden yaptığı net bir vuruşla geldi.

Shaqiri, bu sezon 31 Süper Lig maçında 18 gol ve 20 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Son sekiz maçın tamamında ya gol attı ya da asist yaptı. İsviçre basını, yıldız futbolcunun millî takıma geri dönmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Maçta Fabio Celestini’nin öğrencileri, ilk yarıyı 1-1 eşitlikle kapatmıştı. Ancak ikinci yarıda Shaqiri önderliğinde gelen goller, FC Basel’e galibiyeti getirdi. Tribünlerdeki Basel taraftarı, maç sonunda futbolcularla birlikte zaferi kutladı.

Bu galibiyetle Basel, en yakın rakibi Servette’nin 12 puan önüne geçti. Ligde sadece üç maçı kalan Basel, Servette’nin pazar günü Young Boys karşısında puan kaybetmesi durumunda 2017’den bu yana ilk kez şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Eğer bu gerçekleşirse, kulüp tarihindeki 21. lig şampiyonluğu resmiyet kazanacak.

Maçla ilgili ayrıntılar İsviçreli gazeteci Jérémy Santallo tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ayrıca karşılaşmanın görselleri Daniela Frutiger tarafından kaydedildi. İsviçre futbolu, Shaqiri’nin bu performansı ile yeniden ayağa kalkarken, Basel’de kutlamalar şimdiden başladı.