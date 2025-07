Shaquille O’Neal sürpriz aşka 6 hafta müddet biçti

Amerikan basketbolunun simge ismi Shaquille O’Neal, “The Big Podcast with Shaq” adlı programında yine sivri diliyle gündemde. Programın sunucusu Adam Lefkoe’nun, Dallas Mavericks oyuncusu Klay Thompson ile ünlü rapçi Megan Thee Stallion’ın birlikteliğini gündeme getirmesiyle stüdyoda kahkahalar yükseldi. 53 yaşındaki O’Neal, bu ilişki hakkında fazla kelime etmeye gerek duymadan yalnızca “Altı hafta” diyerek tahminini net şekilde ortaya koydu.

Programın konuklarından efsane boksör Mike Tyson ise daha ılımlı bir yaklaşım sergileyerek çiftin samimi göründüğünü söyledi. Ancak O’Neal, düşüncesinden geri adım atmadı ve “Altı hafta!” diyerek sözünü pekiştirdi.

MEGAN VE KLAY AŞKINI DUYURDU

Megan Thee Stallion ile Klay Thompson, ilişkilerini ilk kez kamuoyuyla Pete & Thomas Foundation’ın New York’taki yardım galasında duyurdu. Ardından Instagram hesaplarında el ele pozlar, öpüşme kareleri ve birlikte antrenman yaptıkları eğlenceli bir video paylaştılar. Özellikle Megan’ın sosyal medya hesabında yayınladığı “Working out with my man” notlu video, çiftin aşkını tesciller nitelikteydi.

Megan, PEOPLE dergisine verdiği röportajda Thompson’la tanışmalarını “Bir film sahnesi gibiydi” sözleriyle anlattı. Ünlü rapçi, Thompson için “Hayatımda tanıdığım en kibar insan” ifadelerini de kullandı.

DALLAS TRİBÜNLERİNDE MEGAN RÜZGÂRI ESECEK Mİ?

Dallas Mavericks’in yeni sezonunda Megan Thee Stallion’ı saha kenarında görmek şimdilik bir soru işareti. Shaquille O’Neal’a göre bu ihtimal düşük. Ancak sosyal medyada paylaştıkları mutluluk dolu kareler ve birlikte geçirdikleri yoğun vakit, çiftin ciddiyetini gösteriyor.

NBA ve müzik dünyasının bu çarpıcı buluşması, Amerikan medyasında geniş yankı uyandırdı. Şimdilik aşklarının ne kadar süreceği belirsiz, fakat hem basketbolseverler hem de magazin takipçileri gelişmeleri yakından izliyor. Shaq’ın kehaneti mi tutacak, yoksa Megan-Klay aşkı tüm beklentileri aşacak mı, zaman gösterecek.