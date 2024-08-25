Shein ve Temu bir kez daha davalık oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Shein ve Temu bir kez daha davalık oldu

Online moda devi Shein, tasarımlarını çaldığı ve ürün görsellerini kopyaladığı gibi gerekçelerle rakibi Temu'ya karşı bir dava daha açtı.

Shein, tasarımlarını çaldığı ve ürün görsellerini kopyaladığı iddiaları ile Çin merkezli alışveriş platformu Temu'ya karşı bir dava daha açtı.

Bu hafta Washington'daki bir federal mahkemede açılan davada, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) popülaritesi artan Temu'nun, satıcıları sahte ürünler, çalıntı tasarımlar ve standartların altında ürünler sunmaya teşvik ederek, düşük fiyatlarını sübvanse ettiği iddia ediliyor.

İddialar, Shein'in, başka şirketlere ait tasarımları çalmak ve e-ticaret sitesinde taklit ürünler satmakla suçlayan marka ve tasarımcıların açtığı davaların hedefi olduğu bir dönemde geldi.

Yeni dava hakkında yorum yapması istenen bir Temu sözcüsü, hazırladığı açıklamada Shein'in "cüretkArlığının inanılmaz" olduğunu belirtti.

1920x1080-cmsv2-f3afd12a-0619-5b70-87f0-1314627bfbbc-8670614.webp

Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Rusya, Afrika'da ağır hezimeti tattı. Önce Ukrayna şimdi Mali Dünya
Rusya, Afrika'da ağır hezimeti tattı. Önce Ukrayna şimdi Mali
Müsavat Dervişoğlu nikah şahidi oldu. ‘Aile olmazsa millet olmaz’ Gündem
Müsavat Dervişoğlu nikah şahidi oldu. ‘Aile olmazsa millet olmaz’
Galatasaray golcü transferini açıkladı. İspanya'yı sallamıştı Spor
Galatasaray golcü transferini açıkladı. İspanya'yı sallamıştı
Hat sanatı aslında kendi şivesini Türk sanatkârlar elinde bulmuş Kültür Sanat
Hat sanatı aslında kendi şivesini Türk sanatkârlar elinde bulmuş
Deva Partili Karal et fiyatlarını yükseltenlerin kim olduğunu açıkladı. İnceleme başlatılması gereken asıl yeri duyurdu Ekonomi
Deva Partili Karal et fiyatlarını yükseltenlerin kim olduğunu açıkladı. İnceleme başlatılması gereken asıl yeri duyurdu
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon. PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi Gündem
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon. PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Millilerimiz başaramadı Spor
Millilerimiz başaramadı