Shein ve Temu bir kez daha davalık oldu

Shein, tasarımlarını çaldığı ve ürün görsellerini kopyaladığı iddiaları ile Çin merkezli alışveriş platformu Temu'ya karşı bir dava daha açtı.

Bu hafta Washington'daki bir federal mahkemede açılan davada, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) popülaritesi artan Temu'nun, satıcıları sahte ürünler, çalıntı tasarımlar ve standartların altında ürünler sunmaya teşvik ederek, düşük fiyatlarını sübvanse ettiği iddia ediliyor.

İddialar, Shein'in, başka şirketlere ait tasarımları çalmak ve e-ticaret sitesinde taklit ürünler satmakla suçlayan marka ve tasarımcıların açtığı davaların hedefi olduğu bir dönemde geldi.

Yeni dava hakkında yorum yapması istenen bir Temu sözcüsü, hazırladığı açıklamada Shein'in "cüretkArlığının inanılmaz" olduğunu belirtti.