Ünlü şarkıcı Sibel Can katıldığı YouTube programında Leonardo DiCaprio ile olan bir anısını anlattı. DiCaprio'yu İtalya’nın Sardinya Adası’nda gördüğünü söyleyen Can, "Hiç hayal ettiğim gibi değildi” dedi.

Padişah, Çakmak Çakmak gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla tanınan Sibel Can, özel hayatının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor.

Sibel Can İbrahim Selim’in programında "Kiminle Miami’ye gidersiniz, Brad Pitt mi Leonardo DiCaprio mu?" sorusuna verdiği cevapla olay oldu.

"Brad Pitt" yanıtını veren ünlü şarkıcı, Leonardo DiCaprio ile ilgili bir anısını da anlattı.

‘HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM’

Dünyaca ünlü oyuncuyu DiCaprio'yu İtalya’nın Sardinya Adası’nda gördüğünü anlatan Sibel Can; "Hiç hayal ettiğim gibi değildi. Albenisi yok. Yanında sevgilisi vardı, o güzeldi ama onun kriterleri 24 yaş altı. Hiç sevmedim, hayal kırıklığına uğradım" dedi.

‘YOK İSTEMEM BRAD PİTT OLSUN’

Sezen Aksu ve Tarkan seçeneklerine de karşı Brad Pitt cevabını değiştirmeyen Can; "Yok istemem. Brad Pitt olsun. En sevdiğim" yorumunda bulundu.