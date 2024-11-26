Sibel Can sahnede düştü! 2 kişi zor kaldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Sibel Can bu kez kıyafetinin azizliğine uğrayarak sahnede yere düştü. Ünlü şarkıcı düştükten sonra 2 kişinin yardımıyla zor kalktı.

Sibel Can Tuluğ Tırpan yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde Ankara CSO Ada’da hayranlarının karşısına çıktı.

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SAHNEDE ZOR ANLAR YAŞADI

Amor Gariboviç imzalı siyah elbisesiyle dile düşen Sibel Can sahnede zor anlar yaşadı. Sibel Can, sahnede talihsiz bir kaza yaşadı. Sibel Can, performans sırasında dengesini kaybederek düştü.

2 KİŞİNİN YARDIMIYLA KALKTI

Bir süre yerden kalkamayan ünlü sanatçı, 2 kişinin yardımıyla zor bir şekilde ayağa kalkabildi.

Sibel Can daha sonra hiçbir şey olmamış gibi şarkısına devam etti.

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FİYATI GÜNDEME GELMİŞTİ

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre sosyal medyada gündeme gelen Sibel Can'ın kıyafetinin fiyatı da çok merak edilmişti. İddialara göre beğenilmeyen o kıyafet 150 bin TL.

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