Sibel Kekilli son haliyle yıllara meydan okuyor

Bir gün sokakta alışveriş yaparken Fatih Akın'ın filmi için cast ekibi tarafından fark edilen Sibel Kekilli Duvara Karşı ile hafızalara kazındı.

Yıllar önce yetişkin filmlerinde rol alması yüzünden çirkin yorumlara maruz kalan güzel oyuncu bu yüzden Instagram hesabını Türk takipçilerine kapatmıştı.

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde “Shae” karakterini canlandıran Sibel Kekilli başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Son olarak Başrollerinde Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Taner Birsel, Pınar Deniz'in rol aldığı Karanlık Gece filminde rol alan ancak galaya ekiple sorun yaşadığı için gelmeyen oyuncunun son haline Mynet ulaştı.

Sibel Kekilli'nin güzelliğine ve son haline "Yıllara meydan okuyorsun" yorumları geldi.