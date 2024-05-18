Siber Güvenlik programı düzenlendi

Programın moderatörlüğünü yapan Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Fatih Durmuş, siber güvenlik kavramının önemini vurguladı.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber, siber güvenlik kavramının da sürekli evrilmekte ve gelişmekte olduğuna vurgu yapan Durmuş, bu sebeple siber güvenlik farkındalığının ve önlemlerinin güncel tutulmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Programda, ilk olarak siber suçların tanımından bahsedildi. Ardından teknoloji bağımlılığı, siber suç, siber zorbalık, siber güvenlik ve yaptırımlar gibi konular somut örneklerle anlatıldı.

Katılımcıların soruları ve görüşlerinin dinlenmesinin ardından Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İbrahim Külünk, davetli konuşmacı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verdi.