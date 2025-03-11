Sibirya değil burası Tokat! Görüntüler görsel şölen oluşturdu

Tokat ile Ordu'nun sınırında bulunan Çiseli Şelalesi'nde Sibirya kışlarını hatırlatan görüntüler oluştu. Şelale ve çevresi adeta dondu.

Tokat ile Ordu'nun sınırında bulunan ve her mevsimde ayrı bir güzelliğe bürünen Çiseli Şelalesi, doğa tutkunlarını kış aylarında da ağırlıyor. Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan kayak merkezine 10 kilometre mesafede yer alan şelale, karla kaplı doğal manzarasıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. İki dağ arasında konumlanan Çiseli Şelalesi, doğa severler ve fotoğrafçılar için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Şelalenin bulunduğu bölge, bir dağın güney yamacında eriyen karlarla diğer dağın kuzey yamacındaki karla kaplı görüntüsünü bir araya getirerek benzersiz bir atmosfer oluşturuyor. Şelaleden çıkan su buharının çevrede oluşturduğu buz tabakası ise Sibirya kışlarını andıran görüntüler oluşturuyor.

Şelalenin her mevsimde farklı güzellikler sunduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, "Tokat Başçiftlik Kayak Merkezine 10 kilometre mesafede Çiseli Şelalesindeyiz. Zorlu kış şartlarına rağmen buraya geldik ve muhteşem bir doğayla karşılaştık. Yaz ve kış burası büyüleyici bir manzaraya sahip. Herkese tavsiye ediyorum, mutlaka gelip burayı görmelisiniz" dedi.