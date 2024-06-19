Sibirya Mersin balığı 50 yıl sonra Yertis Nehri'ne salındı

Uzmanlar dün nehre salınan mersin balığını bir yıldan fazla bir süredir yetiştiriyorlardı. Uzmanlara göre bu balıklar uyum sağlamaları halinde ancak sekiz yıl sonra ilk yavrularını verebiliyor. Kazakistan'ın en uzun nehri olan Yertis'in sibirya mersin türü balıklar için oldukça müsait bir yaşam koşuluna sahip olduğu biliniyor.

Sibirya Mersin balıkları 1970'li yıllara kadar Yertis'te üredi, Arktik Okyanusu'ndan Ob Nehri'ne, oradan da Yertis'e göç ederek Çin'e kadar uzandı. Ancak Doğu Kazakistan ve Pavlodar bölgelerinde kurulan hidroelektrik santrallerin inşası bunların üreme alanlarını tıkadı.

Kazakistan Tarım Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma ve Üretim Merkezi Müdürü Zharkin Kabdolov, mersin balığı popülasyonunu desteklemenin şu andaki tek yolunun yapay stoklama olduğunu vurguladıktan sonra “Bu balıklar bir zamanlar Yertis'in tamamı boyunca yüksek bir nüfusa sahiplerdi ama artık tek tük kaldılar ve biz bunlara sahip çıkmazsak yok olup gidecekler” dedi.