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Uzmanlar aralık ayına dikkat çekiyor

Yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Ancak uzmanlar asıl aralık ayına dikkati çekiyor. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası, Avrupa ve Türkiye'nin kapısını çalacak.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 01:01
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Sibiryadan gelen soğuk hava Türkiyenin kapısını çalacak

Uzmanlar aralık ayına dikkat çekiyor
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, "Birçok ülkede kar örtüsü maksimum seviyeye yaklaştı" açıklamasını yaptı. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Tatlı, bazı bölgelerde yağışın büyük bir alanı kapladığını belirterek şunları söyledi: 

"Özellikle kasım ayından itibaren Kuzey Amerika, Alaska, Kanada ve Avrasya karları büyük bir alanı kapladı. Şu andaki seviyesini 41 milyon kilometrekare olduğu ki tarihte en fazla 46 milyon kilometre olmuş ve maksimumları takip ettiği görülmüş."

" BU KIŞ SERT GEÇECEK"

Avrupa ve Türkiye için ise aralık ayına işaret ediliyor. Uzmanlara göre, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına alacak. Ayın ilk haftasında sıcaklık hissedilir şekilde düşecek.

Prof. Dr. Tatlı, Sibirya yüksek basıncından dolayı ülkede ayazın etkili olacağını vurguladı: "Türkiye'yi ilgilendiren özellikle Avrupa'yı ilgilendiren bir konu var. Sibirya yüksek basıncı var. Bu kuru, soğuk bir hava getiriyor. Bu kar örtüsüne ek olarak buraları daha da soğutacağı bekleniyor."

Tahminler doğru çıkarsa kış, ayazı ve karıyla donduracak. Tatlı, geçmiş yıllara göre daha fazla kar beklendiğini de söyledi.

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