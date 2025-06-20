Sıcak çarpmasına karşı bilimsel kalkan! Uzman önerileri

Yaz mevsiminin sıcak günleri, tatil planlarının keyfini artırırken, güneş çarpması gibi ciddi sağlık risklerini de beraberinde getirdi.

Vücudun ısı düzenleme mekanizmasının bozulmasıyla ortaya çıkan bu durum, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için hayati tehlike oluşturabildi.

Uzmanlar, güneş çarpmasının belirtilerini ve alınması gereken önlemleri vurgularken, bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu tehlikeye karşı alınabilecek etkili yöntemleri ortaya koydu.

BELİRTİLER VE RİSKLER

Güneş çarpması, vücut sıcaklığının 40°C’nin üzerine çıkmasıyla karakterize edilen ciddi bir sağlık sorunu. Baş ağrısı, bulantı, kusma, yüksek ateş, ciltte kızarıklık, hızlı nabız, nefes almada zorluk ve hatta bilinç kaybı gibi belirtilerle kendini gösterdi.

Acil müdahale edilmediğinde, beyin, kalp, böbrekler ve kaslarda kalıcı hasarlara yol açabiliyor, hatta ölümcül sonuçlar doğurabildi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. David S. Majdalany, “Güneş çarpması, vücudun termoregülasyon sisteminin çökmesiyle ortaya çıkar. Özellikle nemli havalarda terleme yoluyla soğuma zorlaşır ve risk artar” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of Emergency Medicine’de yayımlanan bir çalışma, güneş çarpmasının özellikle sıcaklıkların 32°C’yi aştığı ve nem oranının %60’ın üzerinde olduğu durumlarda daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

Araştırma, uzun süreli güneş maruziyetinin, vücudun sıvı ve elektrolit dengesini bozarak organ hasarına yol açabileceğini gösterdi.

İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Dr. Sarah Jarvis, “Çocuklarda ve yaşlılarda vücut ısısını düzenleme yeteneği daha zayıf olduğu için bu gruplar daha yüksek risk altında” dedi.

Ayrıca, Harvard Tıp Fakültesi’nin bir çalışması, sıvı kaybının güneş çarpması riskini %30 oranında artırdığını belirtti.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, güneş çarpmasından korunmak için bir dizi pratik ve bilimsel temelli önlem önerdi.

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde (10:00-16:00) doğrudan güneş ışığından kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklarda baş ağrısı, baş dönmesi ve bulantı gibi belirtiler güneş çarpmasının habercisi olabilir. Aileler, çocuklarını kalın kıyafetlerle giydirmekten kaçınmalı ve bol sıvı tüketimini sağlamalı” dedi.

ABD’li acil tıp uzmanı Dr. Christopher Starr, güneş çarpması belirtileri görüldüğünde ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtti:

“Kişiyi hemen serin ve gölgeli bir alana alın, soğuk kompres uygulayın ve küçük yudumlarla su veya elektrolit içeren içecekler verin.”

Dr. Starr; Bilinç kaybı veya nöbet gibi ciddi durumlarda acil tıbbi yardım çağrılması gerektiğini ekledi.

UZMANLAR, GÜNEŞ ÇARPMASINDAN KORUNMAK İÇİN ŞU ADIMLARI ÖNERDİ:

Sıvı Tüketimi: Günde 2,5-3 litre su tüketimi, özellikle sıcak havalarda sıvı kaybını önlemek için kritik. Elektrolit içeren spor içecekleri de faydalı olabilir.

Uygun Kıyafet: Hafif, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli. UV korumalı kıyafetler ve geniş kenarlı şapkalar, cilt ve göz sağlığını korumada etkili.

Güneşten Kaçınma: Öğle saatlerinde dışarıda geçirilen süre sınırlandırılmalı, gölgede kalmaya özen gösterilmeli.

Güneş Kremi ve Gözlük: UV korumalı güneş gözlükleri ve en az SPF 30 içeren güneş kremleri kullanılmalı.

CİDDİ DURUMLARDA NE YAPILMALI?

Güneş çarpması belirtileri devam ederse veya kişi bilinç kaybı yaşıyorsa, vakit kaybetmeden acil servise başvurulmalı.

Uzmanlar, “Vücut sıcaklığını hızla düşürmek için soğuk duş veya kompres uygulanabilir, ancak profesyonel tıbbi müdahale şart” dedi.

Güneş çarpması, yaz aylarında keyifli anları gölgeleyebilecek ciddi bir tehlike.

Uzman uyarıları ve bilimsel araştırmalar, bu riskten korunmanın basit ama etkili yöntemlerle mümkün olduğunu gösterdi.