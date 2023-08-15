Sıcak havalar ve kaplıcalar varisi azdırıyor. Uzmanından hayat kurtaran öneriler

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Nail Kahraman, varis hastalığının, toplardamarlardan kanın kalbe geri gönderilmesinde işlevsel olan kapakçıkların bozulması sonucunda kanın özellikle bacaklarda birikmesi olarak tanımlandığını söyledi.

Varislerin gerek kozmetik gerekse ağrı ve uyuşma gibi sorunlarla hastanın yaşam konforunu önemli derecede etkilediğini vurgulayan Kahraman, “Kronik bir hastalık olan varisin oluşumuna karşı gerekli önlemlerin alınması ve tedavisinin ertelenmemesi gerekmektedir. Tedavi edilmediği takdirde bacaklarda ağrı ve uyuşma gibi semptomlara hatta varisli bölgede yaralara bile neden olabilmektedir” ifadesini kullandı.

Kahraman, özellikle yaz aylarında damarlardaki gevşemeye bağlı olarak damar dışına sızan sıvıların neden olduğu ağrı, yanma, kramp gibi yakınmaların artabileceğini aktardı.

“VARİS HASTALARININ HAREKETLİ OLMASI ÖNERİLİR”

Varislerin kadın ya da erkek ayırt etmeksizin herkeste görülebileceğine değinen Kahraman, şu bilgileri verdi:

“Yapılan araştırmalarda toplumun yarısının varis problemi yaşandığı bilinmektedir. Daha çok kadınlarda, gebelik ve menopoz gibi hormon dengesinin değiştiği dönemlerde, aşırı kilolularda, ileri yaşta olan kişilerde, kronik öksürüğü bulunan kişilerde, kabızlık problemi yaşayanlarda, uzun süre oturarak ya da uzun süre ayakta sabit duran kişilerde, çok dar kıyafet ve yüksek topuklu ayakkabı tercih edilen kişilerde görülmektedir.”

“Kilolu hastaların kilo vermesi, sigara içilmemesi, acı ve baharatlı gıdalardan uzak durulması, topuklu ayakkabı ve dar giysiler giyilmemesi bu hususta önemlidir. Bu hastalık sıcak ortamlarda daha da şiddetleneceği için çok sıcak suyla duş alınmamalı, kaplıca, hamam ve sauna gibi ortamlara girilmemeli, güneşlenmek amacıyla bacaklar güneş altında uzun süre tutulmamalıdır. Uzun süre sabit bir şekilde ayakta ya da oturarak durulmamalı. Bu, kanın alt uzuvlarda birikici etkisini arttırır. Bacaklardaki kaslar çalıştıkça pompa vazifesi görüp kanı kalbe doğru yönlendirir. Bu yüzden varis hastalarının hareketli olması önerilir.”

Doç. Dr. Kahraman, tedavide bu önerilere ek olarak ilaç, varis çorabı ve ameliyat seçeneğinin bulunduğuna işaret etti.

Açık varis ameliyatlarını yıllardan beri güvenli ve etkili olarak tercih ettiklerini kaydeden Kahraman, bunun yani sıra radyo frekans yöntemiyle, lazerle, köpükle, yapışkanla tedavi gibi imkanların da bulunduğunu sözlerine ekledi.