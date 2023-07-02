Sıcak havalarda ne kadar su içmeliyiz? Uzmanı açıkladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Züleyha Kaplan, sıcak havalarda beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Sıcak havalarda beslenme konusunda uyarılar yapan Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli beslenme uzmanı ve diyetisyen Züleyha Kaplan, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların, çocuk ve gebelerin bir takım sağlık problemleri yaşayabileceği uyarısını yaptı.

“GÜNDE YAKLAŞIK 2.5 LİTRE SU TÜKETİLMESİ GEREKİYOR”

Kaplan, “Bu havalarda kalp hastalığı, şeker hastalığı ya da kronik rahatsızlığı olanlar dikkat etmeli. Günde yaklaşık 2.5 litre su tüketilmesi gerekiyor. Bu da 13-14 su bardağına tekabül etmektedir. Aşırı yağlı yemeklerden, kızartmadan uzak durmalıyız. Daha çok haşlama, ızgara ve fırında pişirme işlemini yapmalıyız” sözlerini kullandı.

SIVI KAYBI NEDİR?

Dehidratasyon, en basit şekilde sıvı kaybı olarak tanımlanabilir. Vücudunuzun sıvı kaybına karşı düzenli olarak sıvı almanız gerekir. Vücut, harcadığı kadar sıvı alamazsa dehidratasyon süreci başlamış olur. Dehidratasyon arttıkça terleme ve idrara çıkma azalır, dokular kurur ve sürecin sonunda organlar hasar görür.

SU KAYBI BELİRTİLERİ NEDİR?

Su kaybının en sık belirtisi susuzluk hissi ve halsizliktir, ağız kurur. Halsiz kalan kişi kendini kötü hisseder, canı bir şey yapmak istemez. Sıvı kaybı artınca baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ortaya çıkar. İleri sıvı kayıplarında tansiyon düşer, nabız artar, kas krampları oluşur, böbrek yetmezliği ortaya çıkar ve bilinç kaybı olabilir. Aşırı sıvı kayıplarına bağlı ortaya çıkan sorunlar kalp, beyin, böbrek, karaciğer gibi organlarda ilave bozukluklara yol açar. Bu bozuklukları tedavi etmektense önlemek her zaman hem daha kolay hem de daha ucuzdur. Bu nedenle özellikle kalp, böbrek veya karaciğer gibi sıvı dengesinin belirli bir dengede olması gereken hastalar kendilerine çok dikkat etmeli, almaları gereken sıvı miktarını doktorlarına sormalıdır. Sağlıklı kişiler eğer aşırı miktarda su kaybetmiyorsa genellikle günde 2-3 litre sıvı almaları yeterlidir.