Sıcak havalarda ruh halini koruyan besinler

Sıcaklarda ruh halini koruyan besinler

Sıcak havalar, beden sağlığı kadar ruh sağlığını da etkileyebilir. Artan sıcaklıklar, stres düzeyini artırabilir ve ruh halinde dalgalanmalara yol açabilir. Ancak, doğru beslenme ile bu etkileri dengelemek mümkün. Birçok uzman, bazı besinlerin sıcak havalarda ruh halini iyileştirebileceğini belirtti.

Diyetisyen Dr. Linda Larson ve nörolog Dr. Andrew Huberman, Omega-3 yağ asitlerinin ruh hali üzerinde önemli etkileri olduğunu vurguladı.

Dr. Larson, "Omega-3 yağ asitleri, beyin hücrelerinin sağlığını destekleyerek depresyon belirtilerini hafifletebilir" dedi.

Huberman ise, bu yağ asitlerinin beyin fonksiyonlarını optimize ederek sıcak hava kaynaklı ruh hali dalgalanmalarını azaltabileceğini ekledi.

2017 yılında Journal of Clinical Psychiatry dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, Omega-3 takviyelerinin depresyon belirtilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Bu çalışmada, balık yağı gibi Omega-3 kaynaklarının, özellikle depresif bozukluklar yaşayan bireylerde ruh hali iyileştirme potansiyeline sahip olduğu gösterildi.

Psikiyatrist Dr. Julia Rucklidge, B vitaminlerinin sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti.

"B vitaminleri, özellikle B6 ve B12, beyinde serotonin üretimini destekleyerek ruh halini iyileştirebilir" diyen Rucklidge, sıcak havalarda bu vitaminlerden zengin besinlerin tüketilmesini önerdi.

Örneğin, kepekli tahıllar, et, yumurta ve baklagiller B vitaminleri açısından zengindir.

Bir başka çalışmada, 2019 yılında Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırma, B vitaminleri ile ruh hali arasındaki ilişkiyi incelendi. Sonuçlar, yeterli miktarda B vitamini alımının, sıcak havaların getirdiği yorgunluk ve sinirlilik gibi semptomları azaltabileceğini gösterdi.

Beslenme uzmanı Dr. Michael Greger, antioksidan açısından zengin besinlerin stresle mücadelede etkili olduğunu belirtti.

"Yaban mersini, çilek, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi antioksidan deposu gıdalar, oksidatif stresle savaşarak ruh halini dengelemeye yardımcı olabilir" diyen Greger, özellikle sıcak havalarda bu tür besinlerin tüketilmesini tavsiye etti.

2015 yılında Nutrition Journal'da yayımlanan bir araştırma, antioksidanların ruh hali üzerindeki olumlu etkilerini inceledi. Bu çalışma, antioksidan alımının sıcak hava koşullarında artan stres seviyelerini dengeleyebileceğini ortaya koydu.

Sıcak havalarda ruh halini korumak ve genel sağlığı desteklemek için Omega-3 yağ asitleri, B vitamini ve antioksidanlar açısından zengin bir diyet uygulamak önemli. Bu besinlerin, sıcak hava koşullarının getirdiği zorluklarla başa çıkmada etkili olabileceği, bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri tarafından da desteklendi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, ruh halimizi olumsuz etkileyebilir. Ancak, doğru besinleri tüketerek bu etkileri azaltmak mümkündür. Uzmanlar, sıcak havalarda ruh halini koruyan besinlerin önemine dikkat çekiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Şebnem Kandıralı Yıldırım, sıcak havalarda su içeriği yüksek besinlerin tüketilmesinin ruh halini olumlu etkileyebileceğini belirtti.

Dr. Yıldırım, "Karpuz, salatalık ve kavun gibi su içeriği yüksek meyve ve sebzeler, vücudu hidrate ederek ruh halini stabil tutmaya yardımcı olur" dedi.

Psikiyatrist Dr. Abdulkadir Polat ise, "Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan yağlı balıklar, beyin sağlığını destekler ve depresyon riskini azaltabilir. Somon, sardalya ve hamsi gibi balıklar, sıcak havalarda ruh halini korumak için ideal besinlerdir" şeklinde açıklamada bulundu.

Yapılan araştırmalar, bazı besinlerin ruh hali üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu.

Örneğin, bir çalışmada, omega-3 yağ asitlerinin depresyon belirtilerini azalttığı ve genel beyin sağlığını desteklediği bulundu.

Ayrıca, su içeriği yüksek besinlerin tüketimi, vücudun hidrate kalmasına yardımcı olarak hafızayı keskinleştirebilir ve ruh halini iyileştirebilir.

Tüketim Önerileri

Sıcak havalarda ruh halinizi korumak için şu besinleri diyetinize ekleyebilirsiniz:

• Karpuz ve Kavun: Yüksek su içeriği ile vücudu hidrate eder ve serinletir.

• Salatalık: Su içeriği yüksek olan salatalık, vücudu serin tutar ve ruh halini iyileştirir.

• Yağlı Balıklar: Somon, sardalya ve hamsi gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıklar, beyin sağlığını destekler.

• Bitter Çikolata: İçerdiği antioksidanlar ve iyi hissettiren kimyasallar sayesinde ruh halini iyileştirir.

• Vişne: Vişne suyu, uyku kalitesini artırarak ruh halini olumlu etkiler.

Bu besinleri düzenli olarak tüketerek, sıcak havalarda ruh halinizi koruyabilir ve genel sağlığınızı destekleyebilirsiniz.