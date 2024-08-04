Sıcak havalardaki ani kalp krizine uzmanlar bakın ne diyor!

Sıcak havaların kalp sağlığı üzerindeki etkileri, özellikle ani kalp krizi riskini artırması konusunda sıkça gündeme gelen bir konu olmasıyla biliniyor.

Sıcak havaların kalp krizine olan etkisi, uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında detaylı bir şekilde incelendi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, ani kalp krizi riskini önemli ölçüde artırıyor.

Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Kalli, yüksek sıcaklıkların kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ve özellikle sıcak hava dalgalarının yaşandığı günlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Dr. Kalli, sıcak havalarda vücudun su kaybının önemli bir sağlık sorunu olduğunu ve bu durumun kalp rahatsızlıklarını şiddetlendirdiğini ifade tti.

Özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Özdemir ise, yüksek sıcaklıkların vücudun ısı düzenleme mekanizmalarını zorladığını ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olduğunu belirtti.

Özdemir, aşırı sıcakların vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesini bozarak, kalp krizi riskini artıran kan pıhtılaşma eğilimini artırabileceğini söyledi.

Ayrıca, sıcak havalarda kalp krizi belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini ve bu belirtilerin göğüs ağrısı, nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı veya baş dönmesi olabileceğini ekledi.

Bilimsel araştırmalar da sıcak havaların kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini destekliyor.

Yapılan araştırmalar, yaz aylarında kalp krizi vakalarının sayısının arttığını ve bunun en büyük sebebinin sıcaklığa bağlı olarak tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte kanın pıhtılaşma oranının artması olduğunu gösterdi.

Vücut ısısını düzenlemeye çalışan vücut terlemeye başlar ve bu durum kalp üzerindeki stresi artırır.

Uzmanlar, sıcak havalarda kalp sağlığını korumak için bol su tüketilmesi, serin ortamlarda bulunulması ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanılması gerektiğini önerdi.

Ayrıca, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve düzenli olarak kalp sağlığının kontrol ettirilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Sıcak havaların kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilmemeli. Özellikle kalp hastalığı olan kişilerin sıcak havalarda daha dikkatli olması ve doktorlarının önerilerine uyması gerekmekte.

Herhangi bir sağlık sorunu yaşandığında mutlaka bir uzmana başvurulmalı.