Sıcak poşetlenen ekmekler vatandaşı çileden çıkardı! Ekipler harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sıcak poşetlenen ekmekler vatandaşı çileden çıkardı! Ekipler harekete geçti

Bilecik’te vatandaşların fırınlardan gelen şikayeti üzerine harekete geçen zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ortak denetim yaptı. Ekipler yapmış olduğu denetimde vatandaşın şikayetini dile getirerek fırıncıları, sıcak sıcak ekmekleri poşetlememeleri konusunda uyardı.

Bilecik'te bazı fırınların lokantalara verdiğini poşet ekmekleri sıcak sıcak poşetlemelerin ardından ekmeklerin hamur ve yapış yapış olduğunu iddia eden vatandaşların şikayet etmesi üzere ekipler harekete geçti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipleri sabahın ilk saatlerinde kentteki fırınları denetim gerçekleştirdi. Ekipler başta gramaj ve hijyen kontrollü yaparken, işyeri sahiplerine ekmekleri sıcak sıcak poşetlememeleri yönünde uyarılarda bulundu. Öte yandan ekipler eksiği görülen ekmek fırınlarına tutanak tutularak uyarılarda bulundular.

Sıcak poşetlenen ekmekler vatandaşı çileden çıkardı! Ekipler harekete geçti

Sıcak poşetlenen ekmekler vatandaşı çileden çıkardı! Ekipler harekete geçti

Sıcak poşetlenen ekmekler vatandaşı çileden çıkardı! Ekipler harekete geçti

Sıcak poşetlenen ekmekler vatandaşı çileden çıkardı! Ekipler harekete geçti

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