Olan genç kıza oldu. Sıcak su torbası bomba gibi patladı

İHA'nın haberine göre, Küçükçekmece’de yaşayan 25 yaşındaki Türkan Aleyna Akça, geçtiğimiz haftalarda akşam saatlerinde karnında ağrı hissetti. Akça ağrı sonrası ısıttığı suyu sıcak su torbasına doldurdu, karnının üzerine koyarak uzandı ancak kısa bir süre sonra torba adeta bomba gibi patladı.

Bacaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine sıçrayan sıcak su sonrası genç kız, hemen banyoya koştu. Yanık noktalarına soğuk su tutan Akça, bir süre sonra hastaneye gitti. Acilde tedavisine başlanan Akça, işlemlerin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

Burada tedavisine başlanan genç kızın sıcak su torbası nedeniyle vücudundan oluşan yanıklara müdahale edilirken başarılı tedavi sürecinin ardından genç kız taburcu edildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Müdürü, Acil Cerrahi Kliniği Şefi Prof. Dr. Mustafa Turan ise tedavi sürecine ilişkin bilgi vererek, yaralanmalara karşı uyardı.

"HAVASINI ALMAMIŞTIM"

Sıcak su torbasının patladığı anları anlatan 25 yaşındaki Türkan Aleyna Akça, “Karnım ağrıyordu o yüzden bende sıcak su torbası hazırlamıştım. Sanıyorum içindeki suyu biraz fazla sıcak koydum, birkaç dakika sonra sıcak su torbası karnımda patladı. Tüm su tabi karnımdan üzerime döküldü" diye konuştu.

Akça "Karnımdan bacağımın başlangıç kısmına doğru yan kısmım da tamamen yandı. Hemen tabi o sıcağı atlatmak için de soğuk su tuttuk. Ardından da hastaneye geldik. Havasını almamıştım, suyun da çok sıcak olduğunu düşünüyorum o yüzden de patlama olmuş olabilir. O anda insan sadece soğuk bir şey tutmak istiyor, direkt olarak duşa koştum" dedi.

"Bir zaman sonra soğuk suya çok fazla dayanamadım ve çıkmak zorunda kaldım" diyen Akça "Su toplamaya başlamıştı hemen acile gittik ardından da yanık merkezine geldik. O süreçten beri de burada tedavi görüyorum. Tedavilerim sonrasında şu anda daha iyiye gidiyorum. Ben içindeki suyu çok sıcak su koymamalarını öneririm. Bir de güvendikleri, iyi bir markanın ürününü alabilirler” dedi.