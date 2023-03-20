Sıcak su torbası kullanırken dikkat. Böyle kullanırsanız zararları büyük oluyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ağrıların nedeni bilinmeden sıcak su torbası kullanımı, kişi için zararlı hale gelebileceği bildirildi.

Her karın ağrısında sıcak su torbası kullanılmayacağı bildirildi. Eğer karın ağrısı yüzünden değil de apandisitiniz yüzünden ağrı hissediyorsanız sıcak su torbası tam tersi etki yapabilir ve apandisitiniz patlayabileceğinin altı çizildi.

Uzmanlar, soğuk kış günlerinin vazgeçilmezlerinden sıcak su torbalarını direkt karın bölgesine koymanın, apandisitiniz varsa patlamasına neden olabileceğini belirtti.

Hamilelik dönemi boyunca oluşan ağrılar için uzmanlar kısa süreli sıcak su torbası uygulanabileceğini söyledi. Ancak bu uygulama alışkanlık haline geldiği durumda düşük tehlikesi riski oluşturacağı bildirildi.

Aynı durum nörolojik rahatsızlıkları olan kişiler için de geçerlidir. Bu hastalarda hissizlik yaşandığı için olası bir yanma ve tahriş durumu hissedemezler. Bu da daha kötü sonuçlara neden olduğu ifade edildi.

Vücudunuzda bir enfeksiyon söz konusuysa, sıcak suyun etkisi ile enfeksiyon vücuda daha hızlı şekilde dağılmaktadır.

Diyabet hastalarının da sıcak su torbası kullanması uygun değildir ve doktorlar tarafından tavsiye edilmediği ifade edildi.

Sıcak su torbası hassas ciltlerde tahrişe neden olur. Ödem oluşan kişilerde daha da şişkinlik oluşturabilir. Safra kesesinde taş olan kişilerde kullanılması uygun görülmez. Taşın daha da büyümesine neden olmaktadır.