Sıcaklarda soğuk ve buzlu içeceklere dikkat! Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Sıcak havalarda serinlemek için soğuk ve buzlu içecekler tercih etmek oldukça yaygın olduğu biliniyor. Fakat bu serinletici içeceklerin bazı olumsuz etkileri de olabileceğinden dikkatli olmak gerekir.

Yaz aylarında sıcak hava dalgalarının artmasıyla birlikte, soğuk ve buzlu içeceklerin tüketimi de önemli ölçüde artmakta.

Uzman Görüşleri:

Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk gibi sağlık uzmanları, ani sıcaklık değişikliklerinin vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyardı.

Özellikle kalp ritim problemleri olan bireylerin, soğuk içeceklerin tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyorlar.

Soğuk içeceklerin aşırı tüketimi, mide kaslarında kasılma ve yavaşlamaya neden olabilir, bu da mide asidinin üretimini engelleyebilir ve midenin boşalmasını geciktirebilir.

Ayrıca, soğuk içeceklerin fazla miktarda ve hızlı bir şekilde tüketilmesi, bağışıklık sistemini tehlikeye atabilir ve nefes almayı zorlaştırabilir.

Bu durum, özellikle sıcak yaz günlerinde, vücudun ihtiyacından fazlasını bir anda almasıyla ölüme kadar giden ciddi sorunlara yol açabilir.

Prof. Dr. Ahmet Demircan, soğuk içeceklerin serinletici etkisinin yanı sıra, ani sıcaklık değişikliklerinin vücutta stres yaratabileceğini ve bu durumun kalp üzerinde ekstra yük oluşturabileceğini ifade etmekte.

Bu nedenle, sıcak havalarda soğuk içeceklerin tüketimi konusunda dikkatli olunması ve aşırıya kaçılmaması önerilmekte.

Yaz aylarında serinlemek için soğuk ve buzlu içecekler tüketmek cazip gelebilir, ancak sağlık uzmanları bu tür içeceklerin aşırı ve hızlı tüketimine karşı uyarıda bulunmakta.

Vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için yeterli miktarda su tüketimi ve soğuk içeceklerin kontrollü bir şekilde tüketilmesi, sağlık açısından daha faydalı olacak.

Dr. İsmail Erbaş (İç Hastalıkları Uzmanı):

"Sıcak havalarda aniden buzlu içecek tüketmenin kalp atış hızını düşürebileceğini ve kalp ritim bozukluklarına yol açabileceğini belirtmektedir. Özellikle kalp hastaları ve yaşlı diyabetik hastalar için bu durum daha riskli olabilir."

Dr. Demet Erciyes (Kardiyoloji Uzmanı):

"Soğuk içeceklerin boğaz enfeksiyonlarına yol açabileceğini ve bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini ifade etmektedir. Özellikle buzlu içeceklerin hızlı ve fazla miktarda tüketilmesi bu riski artırmaktadır."

Araştırma Bulguları:

2018 yılında yapılan bir araştırma, soğuk içeceklerin terlemeyi azaltabileceğini ve vücut ısısının yükselmesine neden olabileceğini göstermişti.

2023 yılında yayınlanan bir başka araştırma, soğuk içeceklerin mide kaslarında kasılmalara ve sindirimin yavaşlamasına neden olabileceğini ortaya koydu.

Sıcak havalarda serinlemek için soğuk ve buzlu içecekler tüketmek cazip olsa da, bu içeceklerin bazı olumsuz etkileri olabileceğini unutmamak gerekir. Özellikle kalp hastaları, yaşlı diyabetik hastaları, boğaz ağrısı olanlar ve sindirim problemleri yaşayanlar bu içecekleri tüketirken daha dikkatli olmalı.

Sıcak havalarda serinlemek için:

Bol su içmek: Susuz kalmamak için gün boyunca düzenli olarak su içmek önemlidir. Su, vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur ve terleme yoluyla kaybedilen sıvıyı geri kazandırır.

Sıcak içecekler tercih etmek: Sıcak içecekler paradoksal olarak sizi serinletebilir. Sıcak içecekler terlemeyi uyararak vücut ısısının düşmesine yardımcı olur.

Hafif ve serin giysiler giymek: Pamuklu ve açık renkli giysiler tercih etmek terlemeyi kolaylaştırır ve serin kalmanıza yardımcı olur.

Serin ortamlarda bulunmak: Mümkün olduğunca gölgede kalmak ve klimalı ortamlarda bulunmak vücut ısısının yükselmesini önler.

Soğuk ve buzlu içecekleri tüketmeyi tercih ederseniz:

Aşırı soğuktan kaçının: Buz yerine buzlu su veya kırık buz kullanmak daha iyidir.

Yavaş için: Soğuk içecekleri hızlı bir şekilde içmek yerine yudum yudum içmek mide kramplarını ve sindirim problemlerini önleyebilir.

Yemeklerden sonra değil, yemeklerden önce için: Soğuk içecekler sindirimi zorlaştırabilir. Bu nedenle yemeklerden en az 1 saat önce veya sonra tüketmek daha uygun.