Sıcaklıklar Haziran’da 1,64 derece arttı

Kaynak: AA
Sıcaklıklar Haziran’da 1,64 derece arttı

Temmuz 2023'ten Haziran 2024'e kadar olan dönemde, küresel sıcaklıklar sanayi öncesi döneme göre ortalama 1,64 derece daha yüksekti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, geçtiğimiz haziran ayı, 1850-1900 yılları arasındaki ortalama sıcaklıktan 1,5 derece daha yüksek bir sıcaklıkla "art arda en sıcak 12. ay" olarak kaydedildi. Dünya genelinde son 12 ayın ortalama sıcaklığı, 1991-2020 yılları ortalamasının 0,76 derece üzerinde, 1850-1900 yılları ortalamasının ise 1,64 derece üzerinde seyretti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, The Guardian'a verdiği demeçte, iklim değişikliği devam ettikçe sıcaklık rekorlarının kırılmaya devam edeceğini ve sera gazlarının atmosfere ve okyanuslara salındıkça bu sürecin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporuna göre, 1,5 derecelik sıcaklık artışı, tropikal mercan resiflerinin yüzde 70 ila 90'ının yok olmasına neden olabilirken, 2 derecelik bir artış, resiflerin tamamının yok olmasına yol açabilir.

Son Haberler
Kavurucu sıcağa kepçeli duş Gündem
Kavurucu sıcağa kepçeli duş
Belediyede çalışan robot intihar etti. Kendini merdiven boşluğuna bıraktı Gündem
Belediyede çalışan robot intihar etti. Kendini merdiven boşluğuna bıraktı
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu Spor
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu
Nagehan Alçı'nın Yunanlı gizli aşkının ismi ortaya çıktı. Büyükelçilikte istihbarat görevlisi Gündem
Nagehan Alçı'nın Yunanlı gizli aşkının ismi ortaya çıktı. Büyükelçilikte istihbarat görevlisi
Sokak ortasında ölü bulundu Gündem
Sokak ortasında ölü bulundu
Eskişehir'de Afgan dehşeti. 2 kişiyi bıçakladı. Biri ölümle boğuşuyor Yerel Haberler
Eskişehir'de Afgan dehşeti. 2 kişiyi bıçakladı. Biri ölümle boğuşuyor
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu Yerel Haberler
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu