Sıcaklıklar Haziran’da 1,64 derece arttı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, geçtiğimiz haziran ayı, 1850-1900 yılları arasındaki ortalama sıcaklıktan 1,5 derece daha yüksek bir sıcaklıkla "art arda en sıcak 12. ay" olarak kaydedildi. Dünya genelinde son 12 ayın ortalama sıcaklığı, 1991-2020 yılları ortalamasının 0,76 derece üzerinde, 1850-1900 yılları ortalamasının ise 1,64 derece üzerinde seyretti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, The Guardian'a verdiği demeçte, iklim değişikliği devam ettikçe sıcaklık rekorlarının kırılmaya devam edeceğini ve sera gazlarının atmosfere ve okyanuslara salındıkça bu sürecin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporuna göre, 1,5 derecelik sıcaklık artışı, tropikal mercan resiflerinin yüzde 70 ila 90'ının yok olmasına neden olabilirken, 2 derecelik bir artış, resiflerin tamamının yok olmasına yol açabilir.