Sıcaktan bunalan İstanbullular kendini serin sulara attı

Kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul'da termometreler gün içinde yine 32 derecelere kadar gösterdi.

Kartal Sahili'nde gün içinde serinlemek isteyen vatandaşlardan bazıları gölgelik alanlarda dinlenirken, bazıları ise kendilerini serin sulara bıraktı. Sıcaklıkların özellikle öğle saatlerinde en yüksek seviyelerde hissedilmesine rağmen gencinden yaşlısına vatandaşların gün boyu süren deniz keyfi ise eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.

"GÖLGEYE SANDALYELERİMİZİ ATTIK, SUYA GİREREK DE SERİNLİYORUZ"

Sahilde denize girerek serinleyen vatandaşlardan Sezer Bekiroğlu, bu noktaya sıklıkla geldiklerini ve keyifli vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Günümüz güzel geçiyor. Buranın suyu güzel ve temiz, çocuklarla beraber yüzüyoruz. Buradaki gölgeye sandalyelerimizi attık, suya girerek de serinliyoruz, sonra dönüp dinleniyoruz. Yaz boyunca da boş oldukça yine buraya gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"YAZIN HAVA GÜZEL OLDUĞU İÇİN SÜREKLİ BURAYA GELİP DENİZE GİRİYORUM"

Emekli olduğu için yazın vaktini sürekli burada denize girerek geçirdiğini belirten Orhan Dinçer, "Buraya pek fazla insan gelemiyor aslında ama biz yakında oturduğumuz için sık sık gelebiliyoruz. Emekliyim, bir işim yok, sadece kışın torunlarımı okula götürüp getiriyorum. Onun dışında yazın hava güzel olduğu için sürekli buraya gelip denize giriyorum. Arkadaşlarımla beraber ağacın altında gölgede oturup dinleniyoruz" şeklinde konuştu.