Sıcaktan bunalan kadınlar vantilatör için kavga etti! Böyle arkadaş grubu görülmedi

Kaynak: İHA
Sıcaktan bunalan kadınlar vantilatör için kavga etti! Böyle arkadaş grubu görülmedi

Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadının vantilatör kavgasında kadınlardan biri ağlarken diğerler iki arkadaşı ortamı bozma kalk git eve diyerek sitemde bulundu.

Bursa'da 3 kafadar yaşlı kadın, serinlemek için bir kafeye geldi. Kadınlar, geldikleri kafede vantilatör çalışmayınca kendi aralarında tartışmaya başladı.

Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlamaya başlayınca tartışma alevlendi. Tartışmayı gören diğer müşteriler komik anları kayda almaya başlarken, bir teyzenin, 'Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor' sözlerine diğer arkadaşları sinirlenerek, 'Ortamı bozuyorsun, kalk git eve' dedi.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Bir diğeri ise hüngür hüngür ağlamaya başlarken, o anları kimse anlayamadı. İlginç anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GARSON MÜDAHALE ETTİ

Durumu gören garson, teyzelerin yanına gelerek sıcaktan bunalan teyzeyi dışarda hava almaya davet etti.

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