Sıcaktan bunalanlara bir kötü haber daha

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair sıcaklık değerlerini açıkladı. Buna göre, bugün sıcaklıklar daha da artacak.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 3-6 DERECE ARTIYOR

Yurt genelinde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği ifade edilirken, Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığının 33, en düşük 17 derece; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 21 derece; İzmir'de en yüksek 38, en düşük 22 derece olacağı belirtildi.