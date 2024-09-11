Şiddet mağduru Sıla bebeğin annesi tutuklandı

Annenin tutuklandığı olaya ilişkin 4 kişi de gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu görülmesi üzerine gözaltına alınan annesi Bakiye Yeniçeri’nin tutuklanmasının ardından valilik açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında "Tekirdağ ilimiz Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia edilen ve sosyal medyada yer alan 'mağdur çocuğa cinsel istismar' konusuna ilişkin aile üyeleri ve komşulardan oluşan toplam 5 kişi gözaltına alınmış bunlardan birisi tutuklanmıştır. Diğer 4 şüpheli ise gözaltına alınmıştır. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.