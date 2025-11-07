Trabzon'da amatör maçta kulüp yöneticisi tarafından korner direğiyle saldırıya uğrayan Miraç Yıldırım, 3 yıl sonra bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 hakem arasında yer aldı.

KORNER DİREĞİYLE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

O dönem Sürmene İsmet Gürbüz Civelek Stadı’nda oynanan karşılaşmada çıkan gerginlik sonrası 1967 Değirmenderesporlu bazı yöneticiler, maçın hakemi Miraç Yıldırım’a korner direğiyle saldırmış, hakem ve saha komiseri darp raporu alarak polise şikayette bulunmuştu. Olay, amatör futbolda şiddet tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

BAHİS SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINDI

Yıllar sonra bu kez farklı bir başlıkla gündeme gelen Miraç Yıldırım, TFF’nin bahis bağlantısı iddiaları üzerine başlatılan geniş soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Hakemlik kariyerinde saldırıya uğrayan isimlerden biri olarak hafızalarda yer eden Miraç Yıldırım’ın şimdi bahis soruşturmasının içinde yer alması, futbol kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.